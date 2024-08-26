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Представлены звездные послы ЧМ по аэробике

Гимнастика
Новости
26 Августа 2024 09:29
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Представлены звездные послы ЧМ по аэробике

Оргкомитет чемпионата мира по аэробике, который пройдет 19-22 сентября в Гимараэше (Португалия) c участием сборной Азербайджана, представил звездных послов.

Как передает İdman.biz, ими стала смешанная пара из Португалии София Ролао – Гонсало Роке, которая принесла своей стране дебютный титул в 2011 году.

Одними из главных звезд предстоящего ЧМ называются дуэты из Азербайджана: мужской дуэт Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов и смешанная пара Разия Сеидли и Агасиф Рагимов.

На мундиале примут участие команды из 29-ти стран. В Гимараэше также будут разыграны путевки на Всемирные игры-2025 года. Пять пар или групп, набравших наибольшее количество очков в квалификации, заработают путевки на мультифорум, который состоится в Чэнду (Китай).

İdman.biz

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