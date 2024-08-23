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Ноха Абу Шабана посетит Азербайджан

Гимнастика
Новости
23 Августа 2024 16:34
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Ноха Абу Шабана посетит Азербайджан

Президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики Ноха Абу Шабана посетит Азербайджан.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

В ходе своего визита в нашу страну она поделится своими ценными знаниями и опытом с местными экспертами. Мероприятия, которые пройдут 30-31 августа, пройдут на Национальной арене гимнастики и будут начинаться в 15:00. Профессиональные тренеры примут участие в «Семинаре по тренерской и судейской деятельности для отечественных специалистов», который проведет гостья.

İdman.biz

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