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Яркий постер бакинского ЕВРО

Гимнастика
Новости
3 Августа 2024 10:17
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Яркий постер бакинского ЕВРО

Федерация гимнастики Азербайджана представила постер чемпионата по «Team Gym», которой состоится 16-19 октября в Баку.

Как передает İdman.biz, в нем примут участие гимнасты из 14-ти стран: Чехии, Дании, Австрии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Норвегии, Швеции, а также хозяева соревнований.

В соответствии с предварительными данными, в Баку приедут 498 спортсменов. Среди них 268 сеньоров, а также 230 юниоров.

Отметим, что "TeamGym" - это командный вид соревнований, популяризируемый Европейской гимнастикой. Он состоит из выступлений на трех снарядах: ковре “TeamGym”, акробатической дорожке и трампете (маленьком батуте).

İdman.biz

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