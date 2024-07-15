Еще две медали гимнастов из Португалии

Команда Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу пополнила копилку наград на турнире «Scalabis Cup» в Сантареме (Португалия).

Как передает İdman.biz, в соревнованиях батутистов младших возрастных групп Омар Гасымлы занял первое место, а Али Нифталиев оказался вторым.

Ранее в соревнованиях летающих гимнастов Гусейн Аббасов поднялся на высшую ступеньку пьедестала в индивидуальных соревнованиях в прыжках на батуте, а также двойном мини-батуте. Также золото в активе Аммара Бахшалиева, а бронза у Ниджата Мирзоева.

А в активе мастеров тамблинга три победы и одно серебро. Наш коллектив в составе Адыля Гаджизаде, Тофика Алиева и Билала Гурбанова стал первым в командном зачете, Гаджизаде стал победителем турнира, Т.Алиев вторым, а Алексей Караташев выиграл золото в юниорском зачете.

Таким образом, команда Азербайджана завоевала в Португалии семь золотых, две серебряные и одну бронзовую награду.

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