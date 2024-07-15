15 Июля 2024
RU

Еще две медали гимнастов из Португалии

Гимнастика
Новости
15 Июля 2024 11:28
76
Еще две медали гимнастов из Португалии

Команда Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу пополнила копилку наград на турнире «Scalabis Cup» в Сантареме (Португалия).

Как передает İdman.biz, в соревнованиях батутистов младших возрастных групп Омар Гасымлы занял первое место, а Али Нифталиев оказался вторым.

Ранее в соревнованиях летающих гимнастов Гусейн Аббасов поднялся на высшую ступеньку пьедестала в индивидуальных соревнованиях в прыжках на батуте, а также двойном мини-батуте. Также золото в активе Аммара Бахшалиева, а бронза у Ниджата Мирзоева.

А в активе мастеров тамблинга три победы и одно серебро. Наш коллектив в составе Адыля Гаджизаде, Тофика Алиева и Билала Гурбанова стал первым в командном зачете, Гаджизаде стал победителем турнира, Т.Алиев вторым, а Алексей Караташев выиграл золото в юниорском зачете.

Таким образом, команда Азербайджана завоевала в Португалии семь золотых, две серебряные и одну бронзовую награду.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Владимир Шуликин: "Сельджан Махсудова в прекрасном настроении подходит к Олимпиаде"
13:20
Гимнастика

Владимир Шуликин: "Сельджан Махсудова в прекрасном настроении подходит к Олимпиаде"

"Нет никакого страха"
Варфоломеев выиграла две золотые медали на Кубке мира
10:24
Гимнастика

Варфоломеев выиграла две золотые медали на Кубке мира

В Клуж-Напоке завершился Кубок мира по художественной гимнастике из серии "Челлендж", который стал последним контрольным стартом перед Олимпиадой
Шесть побед летающих гимнастов в Португалии - ФОТО
14 Июля 16:38
Гимнастика

Шесть побед летающих гимнастов в Португалии - ФОТО

Команда Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду на турнире "Scalabis Cup" в Сантареме (Португалия)
Азербайджанские гимнастки заняли третье место в Норвегии
13 Июля 21:20
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки заняли третье место в Норвегии

В Бодо (Норвегия) состоялся IV "Челлендж" Европейской гимнастики "Gym for life"
Фарид Гаибов выступил на церемонии открытия "Челлендж"
13 Июля 17:47
Гимнастика

Фарид Гаибов выступил на церемонии открытия "Челлендж"

На "Челлендже" также выступили члены сборной Азербайджана
В Норвегии проходит открытие "Челленджа" Европейской гимнастики
13 Июля 17:21
Гимнастика

В Норвегии проходит открытие "Челленджа" Европейской гимнастики

Наши спортсмены выступят в категории "Гимнастика для всех"

Самое читаемое

"Сравнения с Месси отвлекают, потому что ты никогда не станешь таким, как он"
13 Июля 09:00
Мировой футбол

"Сравнения с Месси отвлекают, потому что ты никогда не станешь таким, как он"

"Никто не возражает, когда его сравнивают с величайшим игроком в истории"
Шесть золотых медалей гимнасток "Оджаг Спорт" в Риме - ФОТО
12 Июля 22:24
Гимнастика

Шесть золотых медалей гимнасток "Оджаг Спорт" в Риме - ФОТО

По две высшие награды завоевали три юные спортсменки
Вратарь "Карабаха" не сможет играть 8 месяцев
14 Июля 15:05
Азербайджанский футбол

Вратарь "Карабаха" не сможет играть 8 месяцев

Амин Рамазанов получил травму
Сборная Азербайджана сохраняет шансы на третье место в отборе на ЕВРО
13 Июля 11:08
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана сохраняет шансы на третье место в отборе на ЕВРО

Женская сборная Азербайджана по футболу не потеряла шансов занять третье место в квалификации чемпионата Европы