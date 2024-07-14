Шесть побед летающих гимнастов в Португалии - ФОТО

Команда Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду на турнире «Scalabis Cup» в Сантареме (Португалия).

Как передает İdman.biz, в активе мастеров тамблинга три победы и одно серебро. Наш коллектив в составе Адыля Гаджизаде, Тофика Алиева и Билала Гурбанова стал первым в командном зачете, Гаджизаде стал победителем турнира, Т.Алиев вторым, а Алексей Караташев выиграл золото в юниорском зачете.

В соревнованиях летающих гимнастов Гусейн Аббасов поднялся на высшую ступеньку пьедестала в индивидуальных соревнованиях в прыжках на батуте, а также двойном мини-батуте.

Также золото в активе Аммара Бахшалиева, а бронза у Ниджата Мирзоева.

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