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Фарид Гаибов выступил на церемонии открытия "Челлендж"

Гимнастика
Новости
13 Июля 2024 17:47
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Фарид Гаибов выступил на церемонии открытия "Челлендж"

В Бодо, Норвегия, 1250 гимнасток, представляющих «Гимнастику для всех» из 11 стран, собрались на IV «Челлендж» Европейской гимнастики «Gym for life».

Как сообщает İdman.biz, на церемонии открытия мероприятия выступил президент Европейской гимнастики, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Основная цель мероприятия - продемонстрировать объединяющую силу гимнастики, а также показать, что попробовать себя в этом виде спорта может каждый, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Все команды, участвующие в «Челлендже», награждаются медалями и дипломами.

На «Челлендже» также выступили члены сборной Азербайджана. В рамках мероприятия Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и пожелал им успехов.

Азербайджанские гимнасты примут участие в мероприятии «EUROGYM 2024», которое пройдет 14-18 июля вслед за «Челленджем».

İdman.biz

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