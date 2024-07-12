Фарид Гаибов: "Желаю каждому гимнасту ощутить восторг от собственных успехов на Играх в Париже"

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов рассказал о значимых событиях прошедшего месяца.

Как сообщает İdman.biz, он поведал о них в традиционной рубрике «Записки президента», на сайте возглавляемой им организации.

«Июнь оказался замечательным, несмотря на летние каникулы, был полон важными дискуссиями и решениями.

Я принял участие в 53-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, проходившей в Бухаресте 6-7 июня.

Одной из главных тем повестки дня были следующие Европейские Игры-2027. Стамбул был утвержден в качестве города-организатора. Проведение Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2027 года было поручено Саббьядоро (Италия).

В рамках Генеральной Ассамблеи мне довелось встретиться с президентами национальных олимпийских комитетов и с коллегами европейских федераций, представляющих разные спортивные дисциплины.

Генеральная Ассамблея завершилась гала-ужином, на котором наши мастера аэробной гимнастики затмили всех. Кстати, церемония открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года также включала выступления гимнастов. Все это доказывает, что гимнастика – это не только вид спорта высоких достижений, но и прекрасное сочетание спорта, музыки, искусства и инструмента инновационной спортивной презентации», - подчеркнул Гаибов.

Он также рассказал, что председательствовал на заседаниях Европейского исполнительного EG 14-15 июня. “Одно из наших ежегодных собраний традиционно проводится одной из членских организаций Европейской гимнастики. На этот раз именно Гимнастика Ирландии предложила удобное место для наших встреч в Дублине. Встреча запомнилась определением столиц ближайших чемпионатов Европы. Частые хозяева наших мероприятий – Италия, Франция и Германия – проведут в 2026 году European Gym for Life Challenge и EUROGYM, спортивный фестиваль Golden Age 2026 года и чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2025 года соответственно. Финал смешанных команд будет включен в программу последнего соревнования.

Нам удалось ознакомиться с тренировочными базами, созданными для национальных сборных Ирландии, и поговорить с ответственными лицами за спорт в стране», - сообщил Ф.Гаибов.

Также он поведал о ближайших соревнованиях. «В эти выходные Европейское гимнастическое сообщество окунется в невероятную атмосферу соревнований European Gym for Life Challenge и EUROGYM в Бодо (Норвегия), которые мы проводим каждые 2 года», - добавил президент EG.

Ф.Гаибов рассказал и об Олимпиаде.

«Выдающиеся спортсмены всех олимпийских видов спорта, которым посчастливилось пробиться на Летние игры в Париже, почти достигли конечной остановки четырехлетнего спортивного поезда.

Желаю каждому гимнасту ощутить восторг от собственных успехов, достигнутых на Играх в Париже».

İdman.biz