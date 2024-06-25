Александра Кирои-Богатырева: "Не представляю свою жизнь без Баку"

«Я всегда хотела приехать в Азербайджан. Видела какие прекрасные тут условия и какие замечательные гимнастки».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила гимнастка сборной Австралии Александра Кирои-Богатырева, завоевавшая лицензию на Олимпиаду.

В интервью с австралийскому порталу sbs.сom спортсменка свой прогресс благодаря тренировкам в Баку, где находится уже третий год.

«Баку - это мой дом. В 2021 году когда в Мельбурне был локдаун мы решили продолжить мои тренировки за границей. Родители купили билет в один конец в Европу. Где-то не сложилось, да и коронавирус мешал. А на чемпионате мира в Китакюшу я познакомилась с главным тренером сборной Азербайджана Марианой Василевой. Она пригласила меня на сборы и эти сборы затянулись на три года», - улыбаясь отмечает Кирои-Богатырева.

Она продолжила: «Я не представляю жизнь без Баку. Тут мои лучшие друзья, все тренера как родные и здесь все самое лучшее».

İdman.biz