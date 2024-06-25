25 Июня 2024
RU

Александра Кирои-Богатырева: "Не представляю свою жизнь без Баку"

Гимнастика
Новости
25 Июня 2024 13:29
61
Александра Кирои-Богатырева: "Не представляю свою жизнь без Баку"

«Я всегда хотела приехать в Азербайджан. Видела какие прекрасные тут условия и какие замечательные гимнастки».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила гимнастка сборной Австралии Александра Кирои-Богатырева, завоевавшая лицензию на Олимпиаду.

В интервью с австралийскому порталу sbs.сom спортсменка свой прогресс благодаря тренировкам в Баку, где находится уже третий год.

«Баку - это мой дом. В 2021 году когда в Мельбурне был локдаун мы решили продолжить мои тренировки за границей. Родители купили билет в один конец в Европу. Где-то не сложилось, да и коронавирус мешал. А на чемпионате мира в Китакюшу я познакомилась с главным тренером сборной Азербайджана Марианой Василевой. Она пригласила меня на сборы и эти сборы затянулись на три года», - улыбаясь отмечает Кирои-Богатырева.

Она продолжила: «Я не представляю жизнь без Баку. Тут мои лучшие друзья, все тренера как родные и здесь все самое лучшее».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определилась программа первенства Азербайджана - ФОТО
09:00
Гимнастика

Определилась программа первенства Азербайджана - ФОТО

Откроют соревнования дети 2014-2016 годов рождения, а затем в борьбу вступят кадетки
Министр молодежи и спорта Республики Чад - на Национальной арене гимнастики - ФОТО
24 Июня 17:39
Гимнастика

Министр молодежи и спорта Республики Чад - на Национальной арене гимнастики - ФОТО

Представители Федерации гимнастики Азербайджана и Национальной арены гимнастики тепло приветствовали высоких гостей из Республики Чад и ознакомили их с комплексом
Две наши гимнастки выступят на Играх "Дети Азии"
24 Июня 17:22
Гимнастика

Две наши гимнастки выступят на Играх "Дети Азии"

26 июня по 6 июля в Якутске состоятся 8-е международные спортивные игры "Дети Азии"
130 гимнасток выступят в Тертере
24 Июня 12:47
Гимнастика

130 гимнасток выступят в Тертере

Первенство страны пройдет в зачете среди детей, преюниорок и юниорок
Варфоломеев выиграла общий зачет Кубка мира, наша группа - в Топ-14 в многоборье
24 Июня 12:15
Гимнастика

Варфоломеев выиграла общий зачет Кубка мира, наша группа - в Топ-14 в многоборье

Заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике, завершившийся накануне в Милане, подвел черту под всей текущей серией
Победительницы последнего дня Кубка мира
24 Июня 08:59
Гимнастика

Победительницы последнего дня Кубка мира

В Милане завершился заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике

Самое читаемое

ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО
22 Июня 21:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО

Сегодня завершился второй тур в группе F на ЕВРО-2024, который проходит в Германии
ЕВРО-2024: Венгрия на последних минутах вырвала победу, ничья Германии - ВИДЕО
24 Июня 00:59
Евро-2024

ЕВРО-2024: Венгрия на последних минутах вырвала победу, ничья Германии - ВИДЕО

В первый день III тура завершиlся борьба в группе А

ЕВРО-2024: исторический матч Грузии - ВИДЕО
22 Июня 18:57
Евро-2024

ЕВРО-2024: исторический матч Грузии - ВИДЕО

Сегодня стартовал II тур в группе F на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Первая победа Бельгии - ВИДЕО
23 Июня 00:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: Первая победа Бельгии - ВИДЕО

Сегодня завершился второй тур группового этапа ЕВРО-2024