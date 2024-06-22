Призеры ЕВРО - на постере первенства страны

Вслед за чемпионатом Азербайджана по аэробике, национальная Федерация гимнастики до конца месяца организует еще одно соревнование.

Как сообщает İdman.biz, речь идет о первенстве страны по художественной гимнастике, которое состоится 28-29 июня в Тертере.

В Олимпийском комплексе региона выступят спортсменки, представляющие младшие возрастные группы.

Обращает на себя внимание и постер соревнования. На нем изображены юниорки Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы, завоевавшие бронзу командного первенства на недавнем чемпионате Европы в Будапеште.

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