"Это не первый случай проведения чемпионата в регионе"

«Это не первый случай проведения чемпионата страны по аэробике в регионе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Лала Гусейнова, главный судья соревнований, проходящих в Нефтчале.

Она подчеркнула, что ранее первенство Азербайджана по аэробике также было организовано и в Шеки.

«Наша цель - не только привлечь интерес к этому вида спорта, но и постараться поднять массовость в регионе. В Нефтчале прекрасный Олимпийский комплекс, чемпионат проходит в интересной борьбе, не остаются в стороне и болельщики», - подчеркнула Гусейнова.

Она добавила, что старт является хорошей проверкой для команды перед чемпионатом мира, который пройдет в сентябре в Песаро (Италия).

«Спортсмены прошли несколько международных турниров, включая этапы Кубка мира. Теперь главная цель - успешное выступление на мундиале», - заявила главный судья чемпионата.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz