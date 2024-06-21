Мариан Колев: "На чемпионате мира будем бороться за лицензии на Всемирные Игры"

«Сейчас нашей главной задачей является подготовка к чемпионату мира».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по аэробике Мариан Колев.

В преддверии начала чемпионата страны в Нефтчале он отметил, что в этом Олимпийском комплексе не в первый раз проводятся соревнования по аэробике. «В свое время мы были здесь на сборах, также проводили контрольную тренировку. Комплекс тут просторный, думаю, что зрителям понравится чемпионат», - подчеркнул Колев.

Он рассказал и о выступлении команды на международной арене. «По итогам общей серии Кубка мира смешанная пара Владимир Долматов - Медина Мустафаева стали вторыми. Они выступили в двух финалах, улучшив свой результат прошлого года, когда заняли четвертое место. Теперь все внимание направлено на подготовку к чемпионату мира, который пройдет в конце сентября в Песаро и будет отборочным к Всемирным Играм-2025 в Ченгду», - продолжил главный тренер.

Колев добавил, что команда будет бороться за путевки на Всемирные Игры в смешанной паре, а также группе.

«По шесть лучших команд получат квоты в Ченгду. Они будут разыграны по итогам квалификации. Борьба ожидается достаточно плотной и надо будет показывать максимум уже с первых выступлений», - заметил специалист.

Он также рассказал о том, что контрольной проверкой перед мундиалем станет Открытый турнир в Болгарии.

«Туда приедут все, поэтому это будет неофициальный чемпионат мира перед стартом самого ЧМ», - резюмировал Колев.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz