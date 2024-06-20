Подиумные тренировки перед стартом чемпионата страны - ФОТО

21 июня в Нефтчале состоится чемпионат Азербайджана по аэробике.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в Олимпийском комплексе участники соревнования провели подиумные тренировки.

В чемпионате примет участие 31 гимнаст, представляющие клубы "Оджаг Спорт", "Грация" и Олимпийский комплекс Сумгаита.

Спортсмены выступят в юношеской (2010-2012 гг.), юниорской (2007-2009 гг.) и сеньорской (2006 г. и старше) возрастных категориях.

Гимнасты покажут свое мастерство в индивидуальном зачете, смешанных парах, тройках и группах.

Чемпионат страны по аэробике проводится в восьмой раз.

İdman.biz