Подиумные тренировки перед стартом чемпионата страны - ФОТО

21 июня в Нефтчале состоится чемпионат Азербайджана по аэробике.
Как сообщает İdman.biz, сегодня в Олимпийском комплексе участники соревнования провели подиумные тренировки.
В чемпионате примет участие 31 гимнаст, представляющие клубы "Оджаг Спорт", "Грация" и Олимпийский комплекс Сумгаита.
Спортсмены выступят в юношеской (2010-2012 гг.), юниорской (2007-2009 гг.) и сеньорской (2006 г. и старше) возрастных категориях.
Гимнасты покажут свое мастерство в индивидуальном зачете, смешанных парах, тройках и группах.
Чемпионат страны по аэробике проводится в восьмой раз.
İdman.biz