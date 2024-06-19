Оргкомитет чемпионата мира по аэробике объявил обратный отсчет до его начала

Оргкомитет чемпионата мира по аэробике в Песаро (Италия) объявил обратный отсчет до его начала.

Как сообщает İdman.biz, до начала мундиаля, который пройдет 20-29 сентября с участием сборной Азербайджана, осталось 100 дней. В нем примут участие 233 гимнаста из 38-ми стран.

Также ЧМ станет отборочным к Всемирным Играм, которые пройдут в будущем году в Ченгду (Китай).

Пять лучших стран в соревнованиях смешанных пар, трио, группах и аэробных танцах по итогам квалификационных раундов 27-28 получат право выступить на Всемирных Играх.

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