Гимнастки завершили сборы в Лянкяране

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила очередной этап подготовке к Олимпиаде.

Как передает İdman.biz, команда провела недельные сборы в Лянкяране.

Накануне команда вернулась в Баку, а с начала недели начнет тренировки на базе Национальной арены гимнастики.

Отметим, что по итогам чемпионата Европы группа в составе Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан завоевала лицензию на Летние Игры, а в прошлом году вакансию в Париж через чемпионат мира оформила Зохра Агамирова.

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