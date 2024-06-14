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Баку закроет европейский сезон в гимнастике

Гимнастика
Новости
14 Июня 2024 17:20
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Баку закроет европейский сезон в гимнастике

Европейская гимнастика (EG) представила календарь интересных соревнований второй половины сезона.

Как передает İdman.biz, среди них отмечен и Открытый чемпионат Европы по Team Gym, который пройдет 16-19 октября. «Сезон закроется абсолютно волшебным Team Gym в Баку», - подчеркивает EG.

Данный вид гимнастики развивается в нашей стране с 2018 года. После участия сборной Азербайджана в чемпионате Европы по TeamGym в Португалии, Team Gym официально утверждена как дисциплина ФГА.

TeamGym представляет из себя командный вид соревнований, относящийся к Европейской гимнастике. Он состоит из выступлений на 3 снарядах: ковер TeamGym, акробатическая дорожка и трампет (мини-батут).

Выступления на каждом снаряде требуют эффективной командной работы, совершенной техники выполнения сложных акробатических и гимнастических элементов.

Соревнования по TeamGym проходят в трех видах программы: женская, мужская и смешанные команды (команды, состоящие как из женщин, так и из мужчин).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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