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Легенда гимнастики в 9-й раз на Олимпиаде

Гимнастика
Новости
14 Июня 2024 13:57
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Легенда гимнастики в 9-й раз на Олимпиаде

Оксана Чусовитина, одна из легенд спортивной гимнастики, планирует принять участие в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе-2028.

Как передает İdman.biz, об этом 49-летняя узбекская гимнастка сообщила пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Ветеран, принимавший участие в Олимпийских играх уже 8 раз, намерен осуществить свою мечту - принять участие в 9-х соревнованиях. Из-за травмы Оксана не участвовала на квалификационном чемпионате Азии в Париж-2024, и была лишена возможности участвовать на Олимпиаде в 9-й раз подряд. Но спортсменка нацелена достичь отметки «9» в Лос-Анджелесе в возрасте 53 лет.

Отметим, что Чусовитина является золотой медалисткой Барселоны-1992 и серебряной медалисткой Пекина-2008.

İdman.biz

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