Гимнастки завершают сборы в Лянкяране

Сборная Азербайджана по художественной гимнастики продолжает учебно-тренировочные сборы в Лянкяране.

Как передает İdman.biz, после чемпионата Европы в Будапеште и дней отдыха команда провела втягивающие тренировки на Национальной арене гимнастики, а в начале недели отправилась в Лянкяран. На базе Олимпийского комплекса групповая команда и индивидуалки до конца недели проводят подготовку в регионе с прицелом на Олимпиаду. Сборы завершатся 15 июня.

Отметим, что по итогам чемпионата Европы по группа в составе Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан завоевала лицензию на Летние Игры, а в прошлом году вакансию в Париж оформила Зохра Агамирова.

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