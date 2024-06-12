Сельджан Махсудова выступит на Кубке мира

28-29 июня в Аросе (Швейцария) состоится Кубок мира по прыжкам на батуте.

Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие обладательница олимпийской лицензии Сельджан Махсудова. Азербайджанская спортсменка проверит свои силы на соревновании, куда приедут многие ее соперницы по Летним Играм. Для Сельджан Кубок мира станет хорошей возможностью опробовать различные элементы и комбинации в преддверии Олимпиады.

Отметим, что Махсудова завоевала путевку в Париж по итогам общего зачета лицензионной серии Кубка мира.

İdman.biz