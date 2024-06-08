"Хотим пригласить сборную Азербайджана на Открытый чемпионат Азии"

«Это очень интересное мероприятие, объединяющее разные культуры. Спасибо за это, Баку!»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Генеральный секретарь Федерации гимнастики Монголии Еруулбат Галбадрах, поделившийся впечатлениями от 2-го международного «Сhallenge» в номинации «Гимнастика для всех».

Он отметил, что сборная Монголии выступила в Баку впервые.

«Посылом «Гимнастики для всех» является дружба - самое прекрасное событие на свете. В сентябре следующего года Федерация гимнастики Монголии примет открытый чемпионат Азии по гимнастике. Хотим пригласить сборную Азербайджана. До встречи в Улан-Баторе», - подчеркнул Галбадрах в интервью сайту национальной федерации.

İdman.biz