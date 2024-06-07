8 Июня 2024
RU

Серия Кубков мира завершится в Милане

Гимнастика
Новости
7 Июня 2024 16:12
323
Серия Кубков мира завершится в Милане

21-23 июня в Милане состоится заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, текущая серия, один из этапов которого прошел в Баку, по традиции завершится в Италии.

По итогам турнира также определятся победительницы Кубка мира в общем зачете.

После четырех этапов в общем зачете лидирует Дарья Варфоломеев. В активе чемпионки мира из Германии 100 очков, что позволило ей выйти на первое место в многоборье. Она опережает болгарку Боряну Калейн (90) и Софию Раффаэли из Италии (75).

В соревнованиях групповых команд в общем зачете Кубка мира впереди Италия, возглавляющая таблицу в многоборье. У команды 90 очков, дальше идет Франция и Китай (по 80). Азербайджанская группа в составе Зейнаб Гумметовой, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Ляман Алимурадовой, выигравшая бронзу в многоборье на Кубке мира в Баку, занимает девятую строчку (40 очков).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Хотим пригласить сборную Азербайджана на Открытый чемпионат Азии"
08:51
Гимнастика

"Хотим пригласить сборную Азербайджана на Открытый чемпионат Азии"

"Посылом "Гимнастики для всех" является дружба - самое прекрасное событие на свете"
"Азербайджан находится на вершине спорта, и доказательство тому рейтинги Кубка мира"
7 Июня 11:51
Гимнастика

"Азербайджан находится на вершине спорта, и доказательство тому рейтинги Кубка мира"

Международная федерация гимнастики (FIG) оценила выступление азербайджанских акробатов, которые одержали победу в общем зачете серии Кубка мира
Фарид Гаибов: "В мире гимнастики еще многое предстоит сделать"
6 Июня 14:55
Гимнастика

Фарид Гаибов: "В мире гимнастики еще многое предстоит сделать"

"Определение ключевых принципов развития и расширение границ в маркетинге и презентации нашего вида спорта принесет свежий взгляд как нашим гимнастам, так и нашей аудитории"
Азербайджанские акробаты выиграли общий зачет Кубка мира
6 Июня 13:07
Гимнастика

Азербайджанские акробаты выиграли общий зачет Кубка мира

Международная федерация гимнастики провела подсчет результатов спортсменов по итогам всей серии
Азербайджанская гимнастка выступит в Тбилиси
6 Июня 11:12
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка выступит в Тбилиси

В соревновании примут участие гимнастки в различных возрастных категориях
Зейнаб Гумметова: "Перед Олимпиадой будем работать над сложностью элементов" - ВИДЕО
5 Июня 21:56
Гимнастика

Зейнаб Гумметова: "Перед Олимпиадой будем работать над сложностью элементов" - ВИДЕО

"Не люблю выбирать предметы для выступлений"

Самое читаемое

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М