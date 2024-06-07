Серия Кубков мира завершится в Милане

21-23 июня в Милане состоится заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, текущая серия, один из этапов которого прошел в Баку, по традиции завершится в Италии.

По итогам турнира также определятся победительницы Кубка мира в общем зачете.

После четырех этапов в общем зачете лидирует Дарья Варфоломеев. В активе чемпионки мира из Германии 100 очков, что позволило ей выйти на первое место в многоборье. Она опережает болгарку Боряну Калейн (90) и Софию Раффаэли из Италии (75).

В соревнованиях групповых команд в общем зачете Кубка мира впереди Италия, возглавляющая таблицу в многоборье. У команды 90 очков, дальше идет Франция и Китай (по 80). Азербайджанская группа в составе Зейнаб Гумметовой, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Ляман Алимурадовой, выигравшая бронзу в многоборье на Кубке мира в Баку, занимает девятую строчку (40 очков).

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