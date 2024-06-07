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"Азербайджан находится на вершине спорта, и доказательство тому рейтинги Кубка мира"

Гимнастика
Новости
7 Июня 2024 11:51
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"Азербайджан находится на вершине спорта, и доказательство тому рейтинги Кубка мира"

«За три месяца до чемпионата мира в португальском Гимараэше Азербайджан находится на вершине спорта - и доказательством тому являются рейтинги Кубка мира».

Как сообщает İdman.biz, так Международная федерация гимнастики (FIG) оценила выступление азербайджанских акробатов, которые одержали победу в общем зачете серии Кубка мира.

«Смешанная пара Разия Сеидли и Агасиф Рагимов, а также мужская пара Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев стали победителями серии Кубка мира по акробатической гимнастике 2024 года в своих категориях, что стало первым случаем, когда две команды из Азербайджана возглавили таблицы по итогам сезона чемпионата мира.

Рейтинги основаны на результатах этапов Кубка мира в Бургасе (BUL), Майе (POR) и Жешуве (POL), при этом пары и группы зарабатывают рейтинговые очки в зависимости от своих мест в соревнованиях Кубка мира. За первое место вы получаете 30 очков, за второе — 25, за третье - 20 и так далее.

Знакомые имена, в том числе Сеидли, Рагимов, Аббасов и Рафиев, украшали подиумы на протяжении всего сезона. Чемпионы серии 2023 года Сеидли и Рагимов за изящные выступления в Бургасе и Жешуве заработали золото, а также серебро в Майе (Португалия), набрав в общей сложности 85 очков, опередив на 10 баллов чемпионок Майи Евфросиньи Кривицкой и медалиста мира Ивана Лабунца (Украина).

Аббасов и Рафиев также заработали 30 очков за лучший результат в Майе, а также серебро в Бургасе и бронзу в Жешуве (75 очков). Золотые медалисты чемпионата мира-2022 Даниэль Диль и Вадим Шуляр (Казахстан), принявшие участие на двух этапах, заняли второе место с 55 очками», - пишет FIG.

İdman.biz

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