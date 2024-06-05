Зейнаб Гумметова: "Перед Олимпиадой будем работать над сложностью элементов" - ВИДЕО

«Я не люблю выбирать предметы для выступлений. Мне кажется, что они это чувствуют».

Об этом в эфире передачи «İdman Bizdə» сказала азербайджанская гимнастка Зейнаб Гумметова, которая в составе групповой команды завоевала путевку на Олимпиаду.

Она рассказала, что каждый предмет, будь то обруч, мяч, лента или булавы, сам по себе привлекателен по своей форме.

«Люблю каждый из них по отдельности. Но если говорить о технике исполнения, то больше всего мне импонирует обруч, мне нравится с ним работать», - подчеркнула З.Гумметова.

Говоря о планах подготовки к Олимпиаде, гимнастка добавила: «Возможно, в композициях произойдут изменения, будем работать над сложностью. Мы еще не обсуждали детали с тренерами, но есть идеи на это счет», - заключила Зейнаб.

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