“Сияна Василева здорово подготовила нас психологически” - ВИДЕО

«К чемпионату Европы в Будапеште наша тренер Сияна Василева здорово подготовила нас психологически».

Об этом в эфире передачи «İdman Bizdə» сказала азербайджанская гимнастка Зейнаб Гумметова, которая в составе групповой команды завоевала путевку на Олимпиаду.

Она отметила, что второй специальностью наставника является психология и этот аспект помог команде при подготовке.

«Сияна Василева говорила, насколько может быть трудно на таком соревновании, как необходимо справляться с волнением. К тому же, у нее к каждой гимнастке свой подход. Она знает, как настраивать нас. И это помогло успешно выступить, уверенно выполнить всю программу и показать необходимый результат», - подчеркнула З.Гумметова.

Гимнастка также рассказала о специфике выступления в групповой команде:

«Безусловно, ты должна понимать своих подруг по команде, у каждой из них может возникнуть свое профессиональное мнение. Надо понимать их, найти общий язык и в то же время одновременно стараться всем показать свои лучшие качества. И хотя на площадку выходит пять гимнасток, нам надо быть единым целым».

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