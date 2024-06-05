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"Мы очень рады, что именно нам довелось завоевать заветную вакансию" - ВИДЕО

Гимнастика
Новости
5 Июня 2024 10:43
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"Мы очень рады, что именно нам довелось завоевать заветную вакансию" - ВИДЕО

«После лицензионного чемпионата Европы у нас была неделя отдыха, а с понедельника мы вновь приступили к тренировкам».

Об этом в эфире передачи «İdman Bizdə» сказала азербайджанская гимнастка Зейнаб Гумметова, которая в составе групповой команды завоевала путевку на Олимпиаду.

Она подвела итоги насыщенного предыдущего месяца.

«В начале мая в Баку состоялся первый в истории Кубок Европы, который прошел в интересном формате. В личном зачете финалистки многоборья определяли сильнейших в форме «Сross Battles». В соревновании групп мы выиграли два комплекта бронзовых наград - в многоборье, а также с тремя лентами и двумя мячами.

А в конце месяца в Будапеште состоялся чемпионат Европы, на котором среди групп разыгрывалась единственная лицензия на Олимпиаду. И мы очень рады, что именно нам довелось завоевать заветную вакансию», - подчеркнула З.Гумметова.

İdman.biz

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