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Урожай медалей гимнасток из Будвы - ФОТО

Гимнастика
Новости
4 Июня 2024 09:21
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Урожай медалей гимнасток из Будвы - ФОТО

Команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала 17 наград на международном турнире «Montenegro Cup» в Будве.

Как передает İdman.biz, в активе граций 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. В соревнованиях сеньорок Мадина Демирова стала лучшей с обручем и булавами, став второй с лентой и мячом. А Зохра Джафарова выиграла бронзу с обручем и лентой.

У юниорок Нилуфяр Оруджлу в победила с обручем и мячом, а Шамс Мувеффяги завоевала золото с мячом, а также серебро с булавами и лентой, и бронзу с обручем. У Медины Аббаслы бронзовый хет-трик из результатов с мячом, булавами и лентой.

В состязаниях младших возрастных групп Нур Садыхова стала лучшей с булавам, Марьям Балогланова в этом виде стала второй.

İdman.biz

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