В Баку продолжается 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех"

На Приморском бульваре продолжается 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех".

Как передает İdman.biz, с утра начались мастер-классы по различным дисциплинам, которые проходят как на центральной сцене, так и возле Дворца Спорта и «Crystal Hall». А вечером состоится гала-шоу участников.

В мероприятии, который объединяет всех людей независимо от возраста и уровня физической подготовки, выступают 60 команд и более 800 участников из разных регионов Азербайджана, а также зарубежных стран.

Они демонстрируют мастерство в двух возрастных категориях - до 50-и лет и старше. Цель мероприятия - доказать, что гимнастика является не просто спортом, но и примером здорового образа жизни, а также вид развлечения.

İdman.biz