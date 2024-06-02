2 Июня 2024
RU

В Баку продолжается 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех"

Гимнастика
Новости
2 Июня 2024 12:09
21
В Баку продолжается 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех"

На Приморском бульваре продолжается 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех".

Как передает İdman.biz, с утра начались мастер-классы по различным дисциплинам, которые проходят как на центральной сцене, так и возле Дворца Спорта и «Crystal Hall». А вечером состоится гала-шоу участников.

В мероприятии, который объединяет всех людей независимо от возраста и уровня физической подготовки, выступают 60 команд и более 800 участников из разных регионов Азербайджана, а также зарубежных стран.

Они демонстрируют мастерство в двух возрастных категориях - до 50-и лет и старше. Цель мероприятия - доказать, что гимнастика является не просто спортом, но и примером здорового образа жизни, а также вид развлечения.

İdman.biz

Новости по теме

Наталья Буланова баллотируется на новый срок в Техком Международной федерации гимнастики
11:45
Гимнастика

Наталья Буланова баллотируется на новый срок в Техком Международной федерации гимнастики

Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила всех кандидатов на свой выборный Конгресс, который пройдет 25 октября в Дохе
Фарид Гаибов - кандидат на пост президента Международной федерации гимнастики
11:15
Гимнастика

Фарид Гаибов - кандидат на пост президента Международной федерации гимнастики

Выборы в организацию пройдут 25 октября в рамках Конгресса FIG в Дохе
Руслан Эйвазов: "Международный “Challenge” в Баку набирает популярность"
1 Июня 18:21
Гимнастика

Руслан Эйвазов: "Международный “Challenge” в Баку набирает популярность"

"Свое мастерство показывают 862 участника и, конечно же, нас радуют эти цифры"
Мариана Василева: "Гимнастика для всех" активно развивается в регионах" - ФОТО
1 Июня 18:07
Гимнастика

Мариана Василева: "Гимнастика для всех" активно развивается в регионах" - ФОТО

"На этот раз в Баку приехали команды из четырех стран, а участников около тысячи" - ФОТО
Международный “Challenge” по "Гимнастике для всех" начинается в Баку
1 Июня 09:10
Гимнастика

Международный “Challenge” по "Гимнастике для всех" начинается в Баку

Сегодня на Приморском бульваре начнется 2-й международный “Challenge” по "Гимнастике для всех"
"Гимнастика для всех" объединит в Баку страны и континенты
31 Мая 12:50
Гимнастика

"Гимнастика для всех" объединит в Баку страны и континенты

Завтра на Приморском бульваре начнется 2-й международный “Challenge” по "Гимнастике для всех"

Самое читаемое

Яссин Бензия сделал свой выбор
30 Мая 15:56
Азербайджанский футбол

Яссин Бензия сделал свой выбор

Недаром внимание алжирца вдруг переключилось на Азию
Решение "Карабаха" перед финалом
31 Мая 12:07
Азербайджанский футбол

Решение "Карабаха" перед финалом

Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ
Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд
31 Мая 16:09
Бокс

Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд

Мужская сборная Азербайджана по боксу завоевала четвертую лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже
Еще 7 медалей на чемпионате Европы в Баку - ФОТО
30 Мая 18:21
Другие

Еще 7 медалей на чемпионате Европы в Баку - ФОТО

В Бакинском Дворце спорта завершились соревнования юношей до 17 лет на чемпионате Европы по грэпплингу