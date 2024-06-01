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Руслан Эйвазов: "Международный “Challenge” в Баку набирает популярность"

Гимнастика
Новости
1 Июня 2024 18:21
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Руслан Эйвазов: "Международный “Challenge” в Баку набирает популярность"

Международный “Challenge” по «Гимнастике для всех» в Баку набирает все большую популярность».

Как передает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по данной дисциплине Руслан Эйвазов.

Специалист, входящий в состав Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики, отметил повышающийся интерес к мероприятию.

«Если в прошлом году выступали 44 команды, то теперь их шестьдесят. Свое мастерство показывают 862 участника и, конечно же, нас радуют эти цифры. Нынешний форум приурочен к Международному дню защиты детей», - подчеркнул Р.Эйвазов.

İdman.biz

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