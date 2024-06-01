Международный “Challenge” по "Гимнастике для всех" начинается в Баку

Сегодня на Приморском бульваре начнется 2-й международный "Challenge" по "Гимнастике для всех".

Как передает İdman.biz, в мероприятии, который объединит всех людей независимо от возраста и уровня физической подготовки, примут участие приблизительно 60 команд и около 800-а участников из разных регионов Азербайджана, а также зарубежных стран.

Они выступят в двух возрастных категориях - в возрасте до 50-и лет и старше. Цель мероприятия - доказать, что гимнастика является не просто спортом, но и примером здорового образа жизни, а также вид развлечения.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, шествие команд и различные развлекательные программы.

İdman.biz