"Гимнастика для всех" объединит в Баку страны и континенты

Завтра на Приморском бульваре начнется 2-й международный “Challenge” по «Гимнастике для всех». Всего в этом празднике гимнастики, который объединит всех людей независимо от возраста и уровня физической подготовки, примут участие приблизительно 60 команд и около 800-а участников из разных регионов Азербайджана, а также зарубежных стран.

Как сообщает İdman.biz, участники выступят в двух возрастных категориях - в возрасте до 50-и лет и старше. Цель мероприятия – доказать, что гимнастика является не просто спортом, но и примером здорового образа жизни, а также вид развлечения. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, шествие команд и различные развлекательные программы.

Дисциплина набирает популярность во всем мире. К ней относятся и два мероприятия, проводимых со стороны Международной федерации гимнастики (FIG): Всемирная гимнастрада и “World Gym for Life Challenge”, которые организуются каждые четыре года.

Между тем, это уже не первый “Challenge” по «Гимнастике для всех» в Азербайджане. В прошлом году он собрал 500 спортсменов из 46 команд, представляющих Азербайджан, Грузию и Литву, а также 20-ти регионов страны.

О мероприятии высоко отозвалась и Президент Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Хлиф Торгейрсдоттир. «В Европе организуются различные мероприятия по дисциплине "Гимнастика для всех". Рада, что в Азербайджане также проходит "Challenge". Мы стараемся, чтобы данный вид гимнастики и подобные мероприятия приобретали массовость и охватывали больше людей. У вас в стране стремительно развиваются гимнастические дисциплины, у вас хорошие тренера и спортсмены, есть Национальная арена гимнастики. Видеть такие условия приятно", - подчеркнула Торгейрсдоттир.

Интересно отметить, что на “Challenge” прошлого года самой старшей участнице было 88 лет. Она выступала в составе специально приглашенных гостей – команды Литвы.

По словам главного тренера по дисциплине "Гимнастика для всех" сборной Азербайджана Руслана Эйвазова, входящего в состав Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики, с 2015 года наши спортсмены участвуют в международных мероприятиях по данной дисциплине. "Европейские гости, посетившие в прошлом году "Challenge", отметили, что Азербайджан традиционно на высочайшем уровне проводит спортивные мероприятия. В этом году география и количество участников у нас еще больше. "Challenge" вновь проводится на ставшей уже привычной локации – Приморском бульваре", - отметил Эйвазов.

Завершится мероприятие грандиозным Гала-шоу 2 июня.

Фактически, "Гимнастика для всех" - это олицетворение здорового образа жизни, развлечения и философии дружбы. Каждый человек может заниматься ей независимо от возраста, уровня физической подготовки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz