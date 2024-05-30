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Варфоломеев и Италия лидируют в общем зачете Кубка мира

Гимнастика
Новости
30 Мая 2024 13:55
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Варфоломеев и Италия лидируют в общем зачете Кубка мира

Серия Кубков мира по художественной гимнастики, один из этапов которого проходит в Баку, завершится в следующем месяце.

Как сообщает İdman.biz, 21-23 мая в Милане состоится заключительный этап. После четырех турниров в общем зачете лидирует Дарья Варфоломеев. В активе чемпионки мира из Германии 100 очков, что позволило ей выйти на первое место в многоборье. Она опережает болгарку Боряну Калейн (90) и Софию Раффаэли из Италии (75). Также Варфоломеев лидирует в упражнении с обручем и лентой, лучшей в общем зачете с мячом является Тахмина Икромова, а с булавами на первом месте Раффаэли.

У Зохры Агамировой 13-я строчка с обручем (30 баллов).

В соревнованиях групповых команд в общем зачете Кубка мира впереди Италия, возглавляющая таблицу в многоборье. У команды 90 очков, дальше идет Франция и Китай (по 80). Азербайджанская группа в составе Зейнаб Гумметовой, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Ляман Алимурадовой, выигравшая бронзу в многоборье на Кубке мира в Баку, занимает девятую строчку (40 очков).

В упражнении с пятью обручами впереди Китай (85), далее расположились Италия (75) и Китай (65), тогда как наша группа, завоевавшая бронзу в этом виде на домашнем турнире, находится на 12-й строчке (40).

В композиции с тремя лентами и двумя мячами в общем зачете Кубка мира на первом месте Франция (85), вторая позиция за Италией, а третья - Польша (по 80).

Отметим, что наша группа завоевала олимпийскую лицензию на чемпионате Европы в Будапеште.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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