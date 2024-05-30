"Лидеры Кубка мира Сеидли и Рагимов возвращаются в строй"

«Лидеры серий Кубка мира по акробатике Разия Сеидли и Агасиф Рагимов вернется в строй на заключительном этапе в Жешуве (Польша) с 31 мая по 2 июня».

Как передает İdman.biz, об этом пишет Международная федерация гимнастики (FİG), анонсируя старт Польше.

«Опытный азербайджанский дуэт сразится со знакомыми соперниками в смешанных парах Иваном Лабунецом и Евфросиньей Кривицкой (Украина), каждый из которых сделает еще один шаг к главному вызову: сентябрьскому чемпионату мира в Гимарайнше (Португалия).

Участники из 18 стран завершат серию из трех этапов серии Кубка мира, которая началась в Бургасе (Булгария) в начале месяца, а десять дней назад перебралась в Майю (Португалия). Победители серий Кубка мира, с учетом очков, полученных во всех трех соревнованиях, будут отмечены по завершении соревнований в Польше», - пишет FIG.

“Знакомые лица будут и в мужских дуэтах. Из десяти мужских пар, зарегистрированных в Жешуве, выделяются золотые медалисты чемпионата мира 2022 года Даниэль Дил и Вадим Шуляр (Казахстан), а также чемпионы Кубка мира в Майе Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев из Азербайджана», - сообщает Международная федерация.

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