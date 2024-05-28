Гюллю Агаларзаде: "После второго упражнения было ощущение, что выиграем лицензию"

«После второго упражнения, когда мы ждали оценок, было ощущение, что выиграем лицензию».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила член команды Азербайджана по групповым упражнениям Гюллю Агаларзаде.

Гимнастка рассказала о ходе борьбы на чемпионате Европы в Будапеште, где сборная завоевала вакансию на Летние Игры.

«Мы не боялись конкуренции, все было в наших руках. Оставалось лишь уверенно выступить, исполнить программы без ошибок. Это у нас получилось, мы настроились и показали, что мы можем. До Олимпиады остается два месяца и теперь сконцентрируемся на продолжении работы. Хотим достойно выступить в Париже. Остается лишь дождаться подтверждения нашей квоты от Международной федерации», - подчеркнула Агаларзаде.

Она добавила, что чемпионат Европы являлся последним шансом завоевать билет на Летние Игры. «Психологически было непросто, но мы понимали, что другого выхода просто нет. Спасибо нашей федерации, тренерам, благодаря которым смогли достичь цели», - подчеркнула Агаларзаде.

Отметим, что лицензия на ЕВРО разыгрывалась по результатам многоборья, где группа в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарьи Сорокиной заняла четвертое место.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz