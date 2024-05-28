Зейнаб Гумметова: "Перед Олимпиадой еще больше поработаем над сложностью композиций"

«Перед Олимпиадой мы еще больше поработаем над сложностью упражнений».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила член команды Азербайджана по групповым упражнениям Зейнаб Гумметова.

Она подчеркнула, что после прошлогоднего чемпионата мира в Валенсии подготовка была подчинена чемпионату Европы в Будапеште, где разыгрывалась единственная лицензия.

«Все это время мы упорно работали. Тренера поставили нам совершенно новую программу, мы усложняли элементы, меняли что-то в композициях, чтобы обкатать все упражнения и выступить без помарок. Присутствовало волнение, но мы отправились в Будапешт за лицензией и знали, что стоит на кону. Теперь ждем официального подтверждения нашей квоты от Международной федерации», - подчеркнула Гумметова.

Гимнастка подчеркнула, что выход на Олимпиаду является прекрасны стимулом. «Мы будем усердно готовится к Летним Играм, приложим все силы ради достойного выступления. Хотелось бы сказать слова благодарности в адрес национальной федерации, которая создает нам все условия, тренеров и всех тех, кто поддерживает. Мы ощущаем эту поддержку где бы не выступали», - заключила Гумметова.

Отметим, что лицензия на ЕВРО разыгрывалась по результатам многоборья, где группа в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарьи Сорокиной заняла четвертое место.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz