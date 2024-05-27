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Бронзовые призеры ЕВРО вернулись на родину

Гимнастика
Новости
27 Мая 2024 23:15
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Бронзовые призеры ЕВРО вернулись на родину

Юниорская сборная Азербайджана по художественной гимнастике, завоевавшая бронзовые медали на чемпионате Европы в Будапеште, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, в аэропорту их встречали болельщики, представители национальной федерации, их родные и близкие.

Сборная в составе Говхар Ибрагимовой, Шамс Агагусейновой, Илахи Бахадыровой и Фидан Гурбанлы поднялась на пьедестал в командном первенстве. По сумме выступлений гимнастки набрали 117.400 баллов и выиграли бронзу.

В индивидуальных финалах Говхар Ибрагимова стала пятой с обручем, Шамс Агагусейнова заняла четвертое место с лентой, Илаха Бахадырова оказалась четвертой с мячом, а Фидан Гурбанлы – восьмой с булавами.

İdman.biz

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