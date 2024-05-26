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Азербайджан "закрыл" последнюю олимпийскую квоту для групп

Гимнастика
Новости
26 Мая 2024 09:18
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Азербайджан "закрыл" последнюю олимпийскую квоту для групп

Определился полный состав команд-участниц Олимпиады в соревнованиях групповых команд по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, чемпионат Европы в Будапеште, где сборная Азербайджана завоевала вакансию поставил точку в квалификации.

Ранее на Летние Игры пробились Болгария, Израиль, Испания, Китай, Италия, Украина, Бразилия и Франция, которые прошли отбор через чемпионаты мира.

По итогам континентальных первенств билеты в Париж забронировала наша группа, а также Узбекистан, Египет, Мексика и Австралия.

Еще одна квота, предназначенная хозяевам, перешла к Германии, так как француженки квалифицировались на Игры через ЧМ.

Всего в Париже выступит 14 групповых команд.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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