Два финала группы в последний день ЕВРО

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште состоятся финалы отдельных видов.

Как сообщает idman.biz, команда Азербайджана по групповым упражнениям выступит в обоих финалах. Коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарьи Сорокиной исполнит композицию с пятью обручами, а также тремя лентами и двумя мячами.

Отметим, что накануне наша группа завоевала олимпийскую лицензию, заняв четвертое место в многоборье.

завоевала олимпийскую лицензию по итогам многоборья.

В активе сборной на ЕВРО одна бронзовая награда, завоеванная юниорками Говхар Ибрагимовой, Шамс Агагусейновой, Илахой Бахадыровой и Фидан Гурбанлы в командном первенстве.

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