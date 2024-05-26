26 Мая 2024
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Два финала группы в последний день ЕВРО

Гимнастика
Новости
26 Мая 2024 09:08
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Два финала группы в последний день ЕВРО

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште состоятся финалы отдельных видов.

Как сообщает idman.biz, команда Азербайджана по групповым упражнениям выступит в обоих финалах. Коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарьи Сорокиной исполнит композицию с пятью обручами, а также тремя лентами и двумя мячами.
Отметим, что накануне наша группа завоевала олимпийскую лицензию, заняв четвертое место в многоборье.

завоевала олимпийскую лицензию по итогам многоборья.

В активе сборной на ЕВРО одна бронзовая награда, завоеванная юниорками Говхар Ибрагимовой, Шамс Агагусейновой, Илахой Бахадыровой и Фидан Гурбанлы в командном первенстве.

İdman.biz

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