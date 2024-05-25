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Финал Агамировой на ЕВРО, группа в борьбе за лицензию, Раффаэли лидирует

Гимнастика
Новости
25 Мая 2024 15:14
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Финал Агамировой на ЕВРО, группа в борьбе за лицензию, Раффаэли лидирует

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште выступление начнут команды по групповым упражнениям.

Как сообщает İdman.biz, сборной Азербайджана в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарьи Сорокиной предстоит бороться за олимпийскую лицензию. В Будапеште по итогам многоборья будет разыграна одна квота у групп.

Нашей команде предстоит выступить с пятью обручами, с также тремя лентами и двумя мячами.
Также проходит финал многоборья у личниц. В нем выступит Зохра Агамирова, занявшая в квалификации 15-е место.

После первого потока лидирует София Рафаэлли (Италия), на втором месте Дарья Варфоломеев (Германия), а замыкает тройку Боряна Калейн (Болгария).

В активе сборной на ЕВРО одна бронзовая награда, завоеванная юниорками Говхар Ибрагимовой, Шамс Агагусейновой, Илахой Бахадыровой и Фидан Гурбанлы в командном первенстве.

İdman.biz

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