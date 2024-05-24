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Агамирова и Сеидзаде в третий день ЕВРО

Гимнастика
Новости
24 Мая 2024 06:55
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Агамирова и Сеидзаде в третий день ЕВРО

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в третий соревновательный день борьбу продолжат сеньорки, выступающие в квалификации многоборья и отбирающиеся в финалы отдельных видов. Сегодня они покажут композиции с булавами и лентой. Азербайджанские грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде выступят в обоих видах.

После первого дня многоборья Агамирова находится на 13-м месте.

Пока в активе сборной одна бронзовая награда, завоеванная юниорками Говхар Ибрагимовой, Шамс Агагусейновой, Илахой Бахадыровой и Фидан Гурбанлы в командном первенстве.

İdman.biz

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