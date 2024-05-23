Агамирова и Ко ждут выхода, юниорки - финалов, Раффаэли лидирует в многоборье на ЕВРО

В Будапеште набирает обороты чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, во второй соревновательный день в борьбу вступили сеньорки. Сегодня они исполняют два вида. Свои упражнения покажут и азербайджанские грации. Зохра Агамирова в рамках квалификации многоборья выступит с обручем и мячом, Камилла Сеидзаде исполнит композицию с обручем, а Илона Зейналова - с мячом.

Наши грации выступят вечером, а после выступлений двух потоков лидерство в многоборье захватила итальянка София Раффаэли, набравшая по сумме двух видов 70.550 баллов. Второй идет Стилиана Николова (Болгария, 69.450), третья - Даниэла Муниц (Израиль, 68.550).

В вечерней части программы состоятся финалы у юниорок. Говхар Ибрагимова выступит с булавами, Шамс Агагусейнова - с лентой, Илаха Бахадырова - с мячом, а Фидан Гурбанлы - с булавами.

Отметим, что накануне наши юниорки завоевали бронзовые награды в командном первенстве.

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