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Азербайджанские гимнастки в числе лидеров чемпионата Европы

Гимнастика
Новости
22 Мая 2024 13:20
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Азербайджанские гимнастки в числе лидеров чемпионата Европы

Сегодня в Будапеште стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, первый день соревнований проходит под знаком выступления юниорок, которые будут бороться за выход в финал в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Свои упражнения показывают и азербайджанские грации - Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы.

Первой их них выступила Бахадырова. Она продемонстрировала композиции с мячом, получила оценку 29.850 и идет второй.
Затем на ковер вышла Гурбанлы, которая показала упражнение с булавами, удостоилась оценки 28.500 и находится на первом месте.
В дальнейшем чемпионат начала Агагусейнова, которая укрощала ленту. Она получила оценку 30.050 и лидирует в этом виде.
Ибрагимова выступила с обручем, за который получила 30.050 баллов. Это позволило ей обосноваться на втором месте в данном упражнении.

Отметим, что выступление юниорок будет продолжаться в течении всего дня.

Также их результаты пойдут в зачет командного первенства.

На ЧЕ выступят 302 грации - 203 сеньорки и 99 юниорки из сорока стран. В состав входят и 19 команд по групповым упражнениям.
Чемпионат континента станет последним лицензионным стартом перед Олимпиадой.

İdman.biz

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