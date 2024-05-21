Команда по спортивной гимнастике выступит на Кубке мира - ФОТО

Команда Азербайджана по спортивной гимнастике примет участие на Кубке мира из серии «Челлендж», который состоится 23-25 мая в Варне.

Как сообщает İdman.biz, в нем выступят Мурад Агарзаев, Расул Ахмедзаде, Иван Тихонов и Назанин Теймурова. Тихонов выступит на перекладине, опорном прыжке и вольных упражнениях, Агарзаев заявлен на коне и в вольных упражнениях, а Ахмедзаде - на коне, опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине.

Тогда как Теймурова выступит на бревне, опорном прыжке и вольных упражнениях.

İdman.biz