Сборная Азербайджана сегодня проведет первые тренировки в Будапеште

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике проведет сегодня первые подиумные тренировки в преддверии чемпионата Европы в Будапеште.

Как передает İdman.biz, они состоятся на арене «Ласло Папп», где завтра стартует главный старт континента. При это ЧЕ носит лицензионный характер, на нем будут разыграны две вакансии на Олимпиаду - одна среди групповых команд и еще одна среди личниц.

В индивидуальном первенстве Азербайджан представят обладательница олимпийской лицензии Зохра Агамирова, Камилла Сеидзаде и Алина Мамедова. В группу вошли Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумметова, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и Дарья Сорокина. В соревновании юниорок заявлены Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы.

На ЧЕ выступят 302 грации - 203 сеньорки и 99 юниорки из сорока стран. В состав входят и 19 команд по групповым упражнениям.

Отметим, что наша команда накануне вечером прилетела в Будапешт.

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