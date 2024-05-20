Европейская гимнастика представила арену ЧЕ. Сборная Азербайджана в пути - ФОТО

Европейская гимнастика представила фотографии арены «Ласло Папп» в Будапеште, где состоится чемпионат континента среди «художниц».

Как передает İdman.biz, он пройдет 22-26 мая. «Добро пожаловать в наш дом на этой неделе», - значится в посте под фотографиями.

Отметим, что сборная Азербайжана по сегодня вылетела в Будапеште.

В индивидуальном первенстве выступят Зохра Агамирова, Камилла Сеидзаде и Алина Мамедова. В группу вошли Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумметова, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и Дарья Сорокина. В соревновании юниорок заявлены Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы.

На ЧЕ выступят 302 грации - 203 сеньорки и 99 юниорки из сорока стран. В состав входят и 19 команд по групповым упражнениям.

Чемпионат континента станет последним лицензионным стартом перед Олимпиадой.

İdman.biz