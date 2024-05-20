Чемпионы Европы выиграли Кубок мира

Команда Азербайджана по акробатике завоевала золотые и серебряные медаль на Кубке мира в Майе (Португалия).

Как сообщает İdman.biz, победы добился мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев. Неоднократные чемпионы Европы завоевали свое первое золото на Кубках мира.

Серебра удостоилась смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли.

Также в финале выступала еще одна смешанная пара Сабир Агаев - Милана Алиева и мужская группа Абдулла Эль-Мешаихи, Риад Сафаров, Сеймур Джафаров и Расул Сеидли.

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