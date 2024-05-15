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Зохра Агамирова и другие звезды чемпионата Европы - ФОТО

Гимнастика
Новости
15 Мая 2024 09:10
Зохра Агамирова и другие звезды чемпионата Европы - ФОТО

Европейская гимнастика (EG) отметила неделю до начала чемпионата континента среди «художниц», который начнется 22 мая в Будапеште.

Как сообщает İdman.biz, EG представила яркие имена ЕВРО, отметив и азербайджанскую грацию Зохру Агамирову.

«Кто готов к Будапешту? Вот гимнастки, которых можно будет увидеть на чемпионате Европы», - говорится под красочным постом организации в социальной сети.

В Венгрии выступят 302 грации - 203 сеньорки и 99 юниорки из сорока стран. В состав входят и 19 команд по групповым упражнениям.

В составе сборной Азербайджана в индивидуальном первенстве выступят Зохра Агамирова, Камилла Сеидзаде и Алина Мамедова. В группу вошли Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумметова, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и Дарья Сорокина. В соревновании юниорок заявлены Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы.

İdman.biz

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