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Европейская гимнастика отметила звезд предстоящего ЕВРО

Гимнастика
Новости
13 Мая 2024 14:20
Европейская гимнастика отметила звезд предстоящего ЕВРО

Европейская гимнастика (EG) отметила ведущих «художниц», которые примут участие на чемпионате Европы в Будапеште (22-26 мая).

Как сообщает İdman.biz, в Венгрии выступят 302 грации – 203 сеньорки и 99 юниорки из сорока стран. В состав входят и 19 команд по групповым упражнениям.

«Болгарская суперзвезда Боряна Калейн надеется защитить свой титул в многоборье. Ей придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны действующей чемпионки мира Дарьи Варфоломеев (Германия), бывшей чемпионки мира Софии Раффаэли (Италия), чемпионки Европы 2022 года Дарьи Атаманов (Израиль), ведущей гимнасткой Украины Виктории Оноприенко, болгарской звездочки Стилианы Николовой и этот список можно продолжать. Принимающую страну Венгрию будут представлять Фанни Пигницки и Ханна Виснер.

В групповом зачете нас ждет захватывающая битва между впечатляющим составом из 19 групп: Азербайджаном, Болгарией, Испанией, Финляндией, Францией, Великобританией, Грузией, Германией, Грецией, Венгрией, Израилем, Италией, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Сербией, Турцией и Украиной», - отмечает EG.

В составе сборной Азербайджана в индивидуальном первенстве выступят Зохра Агамирова, Камилла Сеидзаде и Алина Мамедова. В группу вошли Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумметова, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и Дарья Сокорина. В соревновании юниорок заявлены Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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