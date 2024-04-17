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Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО

Гимнастика
Аналитика
17 Апреля 2024 13:10
Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО

Считанные дни остаются до начала Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. С 19 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 42-х стран покажут свое мастерство. Среди гостей столицы будут и звезды первой величины и те спортсменки, которые блистают на своих континентах и уже добились международного признания.

İdman.biz представляет интересные имена бакинского Кубка мира.

София Раффаэли. Звездный час итальянки пробил в 2022-м году, когда на чемпионате мира в Софии она завоевала пять золотых наград. Победила в многоборье, первенствовала в финале с мячом, обручем и лентой, а также заняла первое место в команде. В прошлом сезоне на мундиале в Валенсии она собрала комплект из трех серебряных медалей и одной бронзовой, а на чемпионате Европы в Баку одержала победу с мячом и булавами, а также примерила серебро в многоборье.

Дарья Варфоломеев. Представительница Германии является шестикратной чемпионкой мира. Первое мировое золото она выиграла два года назад в Софии, где стала первой с булавами. А уже на следующий год на лицензионном ЧМ в Валенсии она добавила в коллекцию пять высших наград – в многоборье и во всех финалах отдельных видов. А также прибавила серебро в командном первенстве. Отличилась Варфоломеев и в Баку, когда одержала победу с лентой на ЕВРО-2023.

Ева Брезалиева. Сборная Болгарии не привезет в Баку своих главных звезд – Стилиану Николову и Боряну Калейн. Однако, здесь выступит Ева Брезалиева, которая уже добилась первых серьезных успехов. Например, на прошлогоднем чемпионате Европы в Баку она выиграла серебряную награду в упражнении с лентой, а также победила в составе команды. А на чемпионате мира-2023 в Валенсии Ева также завоевала золото в командном первенстве.

В прошлом году в Баку Брезалиева несколько раз поднималась на пьедестал почета на Кубке мира, став третьей в многоборье и с обручем, а также примерив серебро с мячом и лентой.

Полина Березина. Пятикратная абсолютная чемпионка Испании дебютировала на взрослом уровне в 2015 году. А первую и на данный момент единственную награду чемпионата мира завоевала в 2022-м, когда выиграла командную бронзу в Софии. В активе Березиной также одна бронзовая награда на Кубках мира.

Марина Мальпика. Мексиканская гимнастка имеет довольно внушительный послужной список. У нее в активе восемь медалей Панамериканского чемпионата, начиная с 2017-го года. Тогда Мальпика в Дайтона-Бич завоевала бронзу в многоборье и серебро в команде. А если говорить о победах, то два года назад она выиграла финал с обручем в Рио, а затем примерила золото с мячом на Панамериканском чемпионате в Гвадалахаре.

Также Марина неоднократно отличалась на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна. Соревнование прошлого года в Сан-Сальвадоре принесло ей пять золотых медалей.

Александра Кирои-Богатырева. Австралийская грация на протяжении нескольких лет тренируется в Баку и Национальная арене гимнастики в этом смысле стала для нее вторым домом.

В 2021 году Кирой-Богатырева заняла 33-е место рейтинге Кубка Мира и стала единственной австралийской гимнасткой, принявшей участие на чемпионате мира в японском Китакиюсю.

Александра является победительницей Игр Содружества, на которых отличилась в общей сложности пять раз. В 2018 году в Голд-Косте она завоевала бронзу с мячом и в команде, а четыре года спустя в Бирмингеме победила в упражнении с булавами, выиграла командное серебро и бронзу в многоборье.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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