Определились виды, в которых выступят наши гимнасты на Кубке мира - ФОТО

Команда Азербайджана по спортивной гимнастике готовится к Кубку мира, который состоится 17-20 апреля в Дохе.
Как передает İdman.biz, в Катар отправятся Никита Симонов, Иван Тихонов, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, Расул Ахмедзаде и Назанин Теймурова.
Учитывая, что соревнование пройдет на отдельных снарядах, определились виды, в которых заявлены наши спортсмены.
Тихонов выступит на своем коронном снаряде - кольцах. Ахмедзаде сделает упражнения на коне и параллельных брусьях, Сафарова ждет вольная программа и перекладина, Тихонов выйдет на опорный прыжок, параллельные брусья и коня, а Агарзаев выполнит вольные упражнения и опорный прыжок.
Тогда как Теймурову ждет вольные упражнения, бревно и опорный прыжок.
В Дохе пройдет заключительный, четвертый этап серии Кубка мира и после него определятся обладатели олимпийских лицензий по снарядам. Лучшие два атлета в каждом виде по итогам общего зачета Кубка мира заработают вакансии в Париж.
Отметим, что одним из соискателей лицензии на кольцах является спортсмен сборной Азербайджана Никита Симонов.
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