«Азербайджан станет 14-й страной, принимающей чемпионат Европы по TeamGym с момента начала этих соревнований в 1996 году. Мероприятие в Баку станет нашим 8-м официальным чемпионатом Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил глава Технического комитета по TeamGym Европейской гимнастики Пер Шостранд, анонсируя главные старты сезона.

Он отметил, что апрель является месяцем старта первенств континента по различным гимнастическим дисциплинам. Президент Техкома рассказал об Открытом чемпионате, который пройдет с 16-19 октября в Баку, а также своем визите в нашу столицу в начале марта.

«Баку характеризует сочетание нефтяного развития и древних культур. Это сочетание в себе старого и нового, с футуристическими небоскребами и древними мечетями.

В начале марта представители Европейской гимнастики и местного организационного комитета встретились на Национальной арене гимнастики, чтобы обсудить подготовку к чемпионату TeamGym в этом году. Арена способна вместить от 5000 до 9600 зрителей. Залы для разминки и тренировок расположены на территории арены, прилегающей к залу.

Имея многолетний опытом организации мероприятий высокого уровня, Федерация гимнастики Азербайджана обладает богатыми знаниями. Тем не менее, TeamGym является относительно новым дополнением к их портфолио, и теперь это отличная возможность вывести TeamGym из своей естественной среды и оставить после себя прочное наследие», - подчеркнул Шостранд на сайте EG.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz