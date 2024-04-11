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Азербайджан вошел в Топ-5 на ЕВРО

Гимнастика
Новости
11 Апреля 2024 16:30
Азербайджан вошел в Топ-5 на ЕВРО

Европейская гимнастика опубликовала медальную статистику чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, завершившемуся в португальском Гимараэше.

Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана, выигравшая две золотые и две бронзовые награды, заняла пятое место в общем зачете. Наши гимнасты опередили Грузию, Нидерланды, Бельгию, Данию и многие другие страны.
Первой стала Великобритания (8-5-3), на второй строчке португальцы (4-4-9), а замкнула первую тройку Франция (2-6-3).
Отметим, что на ЕВРО Тофик Алиев, Михаил Малкин, Адыль Гаджизаде и Билал Гурбанов выиграли командное золото в тамблинге, Т.Алиев завоевал также индивидуальное серебро, на батуте в синхронных прыжках первое место заняли Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев, а у девушек в синхроне серебро примерили Аян Шабанова и Самира Гусейнова.

İdman.biz

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